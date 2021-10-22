Вашингтон, 22 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Обгоревший гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу на аукционе в США. Об этом сообщает издание Carscoops.

Carscoops Bugatti Chiron

Выставленный на продажу гиперкар принадлежал доминиканскому музыканту El Alfa. Автомобиль загорелся, по предварительным данным, в результате поджога. В это время машина находилась в гараже в Майами. Отмечается, что в результате пожара машина не успела сильно пострадать.

Под капотом модели стоит 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Производительность двигателя составляет 1500 «лошадей». Агрегатируется он с семипозиционной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

С места до 100 км/ч Bugatti Chiron разгоняется за 2,4 секунды. Весит модель чуть менее двух тонн.

Ранее на сайте аукционного дома Bring a Trailer был выставлен на продажу редкий седан Alpina B10 BiTurbo 1990 года выпуска.

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