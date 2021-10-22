Тегеран, 22 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Крупнейшие компании по производству алюминия в Иране произвели 260 679 тонн алюминиевых слитков в первой половине текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 сентября), показав рост на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 октября.

Исследования показали, что четыре крупные компании по производству алюминия, включая Иранскую глиноземную компанию, Al-Mahdi Aluminum Production Co., IRALCO и SALCO, сумели произвести 260 679 тонн алюминиевых слитков за первые шесть месяцев текущего года.

Соответственно, крупные компании горнодобывающего и минерально-сырьевого сектора произвели 14 527 920 тонн губчатого железа за первые шесть месяцев текущего года (21 марта — 21 сентября), продемонстрировав снижение на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Иране обнаружен 81 вид различных полезных ископаемых. Таким образом, общие доказанные запасы полезных ископаемых этой страны в целом оцениваются примерно в 60 миллиардов тонн.