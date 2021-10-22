Алма-Ата, Казахстан, 22 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Столкновение самолёта с легковым автомобилем произошло в международном аэропорту города Алма-Аты. Об этом 22 октября сообщает портал Informburo.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт Алма-Аты

Пассажирский самолёт, принадлежащий авиакомпании FlyJet.kz. столкнулся с легковым автомобилем на территории аэропорта. Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что ДТП произошло на пересечении автомобильной дороги и рулёжного маршрута, легковой автомобиль принадлежит одной из служб аэропорта.

По данным Flightradar24, самолёт перед столкновением совершил рейс из Баку в Алма-Ату, приземлившись 22 октября в 06:43 по местному времени. Уточняется, что по факту ДТП департаментом полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении самолёта со стаей птиц в аэропорту Белгорода.