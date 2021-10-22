Избил не того: рецидивиста в Саратовской области обвинили в убийстве
Саратов, 22 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Саратовской области взят под стражу ранее судимый местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
Фигурантом уголовного дела стал 51-летний житель Волжского района. Следствие полагает, что он совершил преступление 13 октября 2021 года на улице Героев Краснодона в Саратове. Правоохранители установили, что злоумышленник «решил разобраться» с мужчиной, который гостил у соседа и у которого якобы был конфликт с его сожительницей.
Правоохранители считают, что удары наносились руками, ногами, а также различными предметами, после чего злоумышленник ушёл с места преступления.
Отмечается, что пострадавшему вызвал медицинскую помощь хозяин дома, однако к моменту прибытия врачей он был мёртв. По данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти стали рубленые раны головы с переломом костей черепа и отёком мозга.
Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.
В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела уже имеет судимость.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в саратовском Вольске по подозрению в убийстве трёхмесячного мальчика задержали его 20-летнюю мать. Смерть ребёнка констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи.
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