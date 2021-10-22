Сеул, 22 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу провёл 21 октября встречу с парагвайским коллегой Луисом Альберто Кастильони, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран договорились активизировать сотрудничество в ряде сфер, таких как торговля, промышленность, вакцины, цифровые технологии и борьба с изменением климата, обсудили способы поощрения иностранных инвестиций, а также договорились расширить обмены.

Министр торговли Южной Кореи также подчеркнул необходимость скорейшего подписания торгового соглашения между Южной Кореей и странами МЕРКОСУР.

МЕРКОСУР — общий рынок странЮжной Америки, экономическое иполитическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).