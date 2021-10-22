Вашингтон, 22 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что изменение климата — это угроза существованию человечества. Он заявил об этом 22 октября в ходе встречи с общественностью в Балтиморе (штат Мэриленд), которую транслировал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Изменение климата является угрозой существованию человечества. Президент (Дональд) Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Когда я был в администрации Барака Обамы, я содействовал переговорам (по соглашению). Если мы дойдем до (увеличения) температуры свыше 1,5 градуса, мы исчезнем», — сказал он.

Также Байден уточнил, что сказанное им не является шуткой и отметил, что, став президентом США, он первым делом снова присоединился к Парижскому соглашению по климату.

Кроме того, американский президент добавил, что в ходе климатической конференции в Глазго он намерен объявить об обязательствах по достижению нулевых выбросов при выработке электроэнергии к 2035 году.

«Но нам надо многое сделать до 2030 года», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что причиной резкого роста цен на бензин в США является ограничения ОПЕК об ограничении нефтедобычи.