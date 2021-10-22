Оренбург, 22 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области за счет всех источников финансирования привито против гриппа 25% населения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

По состоянию на 19 октября в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано 482 тыс. человек, в том числе 92 тыс. детей и 1,9 тыс. беременных женщин.

Нацкалендарь не предусматривает вакцинацию работников промпредприятий и ряда учреждений. Роспотребнадзор призывает руководство этих организаций изыскать деньги на иммунизацию сотрудников. Между тем, только 2,8 тыс. человек этой категории сделали прививку от гриппа.