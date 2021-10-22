Тегеран, , 08:48 — REGNUM 21 октября посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади подчеркнула решимость ее страны продолжать расширять права и свободы женщин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Она сделала это замечание в заявлении на тему «Женщины, мир и безопасность: инвестирование в женщин в области поддержания мира и миростроительства» перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Эршади отметила: «Исламская Республика Иран придает большое значение той роли, которую женщины могут играть в различных частях мира в предотвращении и разрешении конфликтов, а также в мирном процессе и миростроительстве.

Женщины относятся к числу наиболее уязвимых людей, которые страдают от конфликтных ситуаций, поскольку они подвергаются насилию, включая сексуальную эксплуатацию. Поэтому необходимо приложить все усилия для обеспечения безопасности женщин в вооруженных конфликтах».

«Женщины могут играть важную роль в предотвращении и разрешении конфликтов. Они также могут внести значительный вклад в обеспечение мира и безопасности. В этом контексте необходимо поощрять и укреплять их роль. Тем не менее, Совет Безопасности должен рассматривать вопрос о женщинах, мире и безопасности в той мере, в какой он подпадает под его мандат в соответствии с Уставом ООН», — сообщила она.

Кроме того, иранский дипломат подчеркнул: «Соответственно, те вопросы, которые по существу не связаны с международным миром и безопасностью, должны решаться соответствующими органами Организации Объединенных Наций, а именно Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и Комиссией по положению женщин».