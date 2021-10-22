Владивосток, 22 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Приморье через пять лет построят современный спортивно-стрелковый комплекс под Артемом — инвестор намерен вложить в проект около 2 млрд рублей, будут созданы более 30 новых рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства края.

Стрельба в тире

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На территории комплекса будет закрытый тир, 11 стрелковых галерей, ресторан, гостиничный комплекс на 100 номеров, 15 домов для индивидуального проживания с нестандартным дизайном, музей оружия и спа-комплекс.

Отмечается, что в будущем территорию нового стрелкового комплекса можно использовать для подготовки сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий.

Инвестор уже получил комплекс мер господдержки при реализации инициативы.

Стрелковый курорт построят в игровой зоне «Приморье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве откроется первый спорткомплекс с биатлонным тиром.