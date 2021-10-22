Тегеран, , 08:48 — REGNUM 21 октября в телефонном разговоре со своим турецким коллегой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахианподтвердил политику Ирана по поддержке автономии, суверенитета и территориальной целостности его соседей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В беседе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглуиранский дипломат обменялся мнениями о последних событиях в двусторонних отношениях. Кроме того стороны обсудили региональные и международные проблемы, включая события в Афганистане.

Указав на важность Саммита ОЭС для дальнейшего регионального сотрудничества, обе стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций между официальными лицами двух стран по вопросам, представляющим общий интерес.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана проинформировал своего турецкого коллегу о последних событиях на переговорах по ядерной программе Исламской Республики.