Назрань, Ингушетия, 22 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ЧП на газопроводе, из-за которого без газоснабжения остались жители города Назрани. Кроме того, в процессе выполнения ремонтных работ был отключен свет. Причиной отключения стала утечка газа, сообщили в городской администрации. Инцидент произошел вечером 21 октября.

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«В связи с тем, что произошла серьёзная утечка газа по улице Картоева, было произведено отключение газоснабжения в Центральном и Альтиевском округе Назрани. Также было произведено отключение электроэнергии по линии МРСК», — говорится в сообщении.

К ночи аварийные бригады газовиков устранили причины утечки газа и восстановили газоснабжение. Аварийная бригада обнаружила повреждение на подземном газопроводе неподалеку от центральной мечети.