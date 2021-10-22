Благовещенск, 22 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Амурской области задержали заместителя генерального директора по экономике и финансам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. Его подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Роскосмос Восточный причал

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Суд избрал арест мерой пресечения для Марата Арустамова вопреки несогласию с этим решением обвиняемого и его адвоката. Аргументом в пользу заключения под стражу на время следствия стало то, что заместитель директора ЦЭНКИ подозревается в совершении тяжкого преступления и его должность позволяет ему беспрепятственно встречаться с подчинёнными — свидетелями по делу. Должность замдиректора также даёт подозреваемому возможность доступа к предметам и документам, которые могут стать доказательствами по уголовному делу.

«У суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Арустамов М.А. может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на участников уголовного судопроизводств, чем воспрепятствует производству по уголовному делу», — также отметили в суде.

По данным газеты «Коммерсант», мошенничество связано с контрактами по строительству зданий на территории космодрома Восточный. Нарушения были выявлены в результате аудита госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 21 октября заявил о том, что ЦЭНКИ не справляется с функциями генерального подрядчика космодрома «Восточный». Он намерен сменить генподрядчика на другую организацию.