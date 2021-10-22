Чеди-Хольский район, Тыва, 22 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района Тувы вечером 21 октября было отключено теплоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это было сделано в связи с ремонтными работами.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Коммунальная авария в Туве

«Многоквартирные дома и некоторые социальные объекты в селе Хову-Аксы остались сегодня вечером без тепла. Это связано с ремонтными работами, которые ведутся там уже на протяжении двух недель», — рассказали в правительстве.

Ремонтники, как отмечается, намерены заменить старые и изношенные участки водопровода. Для ускорения работ на место прибыли два экскаватора.

Тепло вернётся в дома и социальные объекты уже 22 октября. По мнению властей, жители не успеют почувствовать резкого снижения температуры в квартирах.

Как сообщало ИА REGNUM, сельчане остались без теплоснабжения и воды 6 октября из-за прорыва трубопровода. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

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