В тувинском селе отключили тепло из-за ремонтных работ
Чеди-Хольский район, Тыва, 22 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района Тувы вечером 21 октября было отключено теплоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это было сделано в связи с ремонтными работами.
«Многоквартирные дома и некоторые социальные объекты в селе Хову-Аксы остались сегодня вечером без тепла. Это связано с ремонтными работами, которые ведутся там уже на протяжении двух недель», — рассказали в правительстве.
Ремонтники, как отмечается, намерены заменить старые и изношенные участки водопровода. Для ускорения работ на место прибыли два экскаватора.
Тепло вернётся в дома и социальные объекты уже 22 октября. По мнению властей, жители не успеют почувствовать резкого снижения температуры в квартирах.
Как сообщало ИА REGNUM, сельчане остались без теплоснабжения и воды 6 октября из-за прорыва трубопровода. В связи с этим прокуратура организовала проверку.
Читайте также: Жители села в Туве остались без тепла и воды из-за аварии