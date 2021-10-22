Новосибирск, 22 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено строительство коммуникаций для подключения к ТЭЦ-2 строящейся ледовой арены — площадки проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сегодня, 22 октября, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Сибирская генерирующая компания Новую ледовую арену Новосибирска подключают к теплу

«Мы построили 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста», — рассказали в компании.

Сейчас ледовую арену и новую станцию метро «Спортивная» подключают к теплу.