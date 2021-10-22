Душанбе, 22 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Массовую заправку бронетехники провели на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане около границы с Афганистаном военные стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на учениях «Эшелон-2021». Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«В ходе учения группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что военным в ходе заправки было развернуто порядка 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7−4310, АТМЗ-5,5−4310, АЦ-10−260 с ПЗП-14.

Кроме того, указывается, что на учениях впервые был задействован новейший автозаправщик АТЗ-12−10−63 501 на базе автомобиля КамАЗ «Мустанг», позволяющий одновременно производить заправку десяти единиц различной техники.

Отметим, совместные учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие» проводятся 22−23 октября на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак около границы с Афганистаном. В них, принимают участие 4 тыс. человек из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также задействовано более 500 единиц техники.