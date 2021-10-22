Тегеран, 22 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. 21 октября старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи и генеральный директор Министерства иностранных дел Турции Сельчук Унал рассмотрели последние события в Сирии, приветствуя шестой раунд переговоров по сирийской конституции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Унал и Хаджи встретились и провели переговоры в кулуарах заседания Сирийского конституционного комитета в Женеве и обсудили последние события в Сирии.

Хаджи подчеркнул, что Конституционный комитет Сирии является результатом Астанинского процесса, при этом переговоры должны продолжаться без внешнего вмешательства на основе воли сирийцев.

Касаясь событий в Сирии, он отметил, что если договоренности, достигнутые в астанинском формате, будут реализованы, то в Идлибе будут решены многие проблемы.

Иранский дипломат также сообщил, что окончательное решение проблемы Идлиба будет заключаться в том, чтобы очистить регион от вооруженных группировок и террористов, а также вернуть его под государственный суверенитет Сирии.

Сельчук Унал, со своей стороны, приветствовал шестой раунд переговоров по сирийской конституции и выразил надежду, что данные переговоры приведут к плодотворным результатам в интересах сирийцев.