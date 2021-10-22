Токио, 22 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Истребители ВВС самообороны Японии дважды поднимались по тревоге из-за полётов российского и китайского вертолётов. Об этом 22 октября сообщил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека правительства страны Ёсихико Исидзаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Японская сторона утверждает, что полёты проходили в 50−100 км от японского острова Сумису (остров Смита). Сначала российские и китайские военные суда прошли через Сангарский пролив, затем с российского и с китайского кораблей поднялись по одному вертолёту.

В ответ японские ВВС подняли свои истребители. Исидзаки отметил, что Токио внимательно следит за действиями российских и китайских судов у своих границ и предпринимает все необходимые меры безопасности для предупреждения нарушения воздушного и морского пространства Японии.

Напомним, в Японском море с 14 по 18 октября состоялись совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие — 2021».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии отследили проход кораблей РФ и КНР через Сангарский пролив (пролив Цугару), разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо.