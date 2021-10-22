Тегеран, , 08:49 — REGNUM 21 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его индонезийский коллега Ретно Марсуди призвали международное сообщество обратить внимание на тревожные условия, в которых находятся афганские беженцы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян провел телефонный разговор со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди о последних событиях в отношениях Тегерана и Джакарты, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.

Коснувшись нынешней обстановки в Афганистане и активной дипломатии Ирана в этой связи, Амирабдоллахян осудил недавние целенаправленные взрывы в соседней стране.

Указав на ответственность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в обеспечении безопасности афганских этнических групп и последователей различных исламских сект, он подчеркнул важность формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

Иранский дипломат отметил, что международное сообщество должно также взять на себя ответственность за оказание помощи афганским беженцам в соседних с Афганистаном странах, в частности в Иране.

Ссылаясь на соглашения Ирана и Индонезии, достигнутые в Нью-Йорке во время недавней встречи с министром иностранных дел Индонезии, он сообщил, что Тегеран прилагает усилия для расширения и укрепления отношений с Джакартой.