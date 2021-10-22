Владивосток, 22 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Таможенный пункт пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области через железнодорожный мост в Китай, должен начать работу весной 2022 года. Об этом 22 октября сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мост

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«Ближайшее время, как мы полагаем, это весна будущего года, заработает железнодорожный пункт пропуска «Нижнеленинское», — сказал руководитель управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, мост через Амур, связывающий китайский Тунцзян и российское селение Нижнеленинское Еврейской АО, станет первым железнодорожным мостовым переходом между двумя государствами. Его длина — 2 209 метров, из которых 309 приходится на российскую сторону. Железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян будет использоваться только как грузовой для экспортного направления. Через мост в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Соглашение о строительстве моста через Амур из ЕАО в Китай было подписано в 2013 году. Его строительство началось в 2016 году. Предполагается, что запуск железной дороги через реку Амур состоится в первом квартале 2022 года.