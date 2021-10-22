Сеул, 22 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск.

Пятеро военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 305.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1992.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1440 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 348 969.

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