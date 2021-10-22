Белосток, Польша, 22 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Белостоке (Подляское воеводство, Польша) правоохранители задержали гражданина Ирака, водителя Audi, в машине которого оказалось шестеро нелегальных мигрантов. Об этом журналистам Onet. pl сообщил пресс-секретарь местной полиции Роберт Конюший.

Scott Davidson Погоня

По словам Конюшего, Audi Q5 со шведскими номерами не остановилась для проверки сотрудниками дорожной полиции. Погоня за беглецом началась в селе Грабувка под Белостоком.

«Водитель не реагировал на сигналы к остановке и ехал по трассе в сторону Варшавы. Во время побега он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Его поведение угрожало другим участникам движения. Двигаясь со скоростью 200 км/ч, он проехал перекресток на красный свет в тот момент, когда на переходе находились пешеходы», — сообщил пресс-секретарь полиции.

После нескольких километров погони водитель Audi свернул на автостоянку, где и был задержан полицейскими.

«Водителем оказался 22-летний гражданин Ирака, который постоянно проживает в Швеции. Он был задержан и арестован. В его машине находилось шестеро граждан Ирака, которые незаконно находились на территории Польши. Двое из них сидели в багажнике. Мигранты были переданы пограничникам», — пояснил Конюший.

Водителю грозит уголовная ответственность не только за оказание помощи в незаконном пересечении границы, но и за нарушения правил дорожного движения.