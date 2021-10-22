Сеул, 22 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Компания Hyundai обнародовала первый эскиз обновлённого кроссовера Creta второго поколения. Изображения распространила пресс-служба индонезийского отделения компании.

Hyundai Обновлённая Hyundai Creta

Судя по изображению, дизайн рестайлинговой Creta будет похож на Tucson. Новинка, например, получит такую же лицевую оптику.

Главным новшеством станет то, что обновлённая Creta получит семиместную модификацию. Тем самым компания повторит то, что уже сделала с новой моделью Sonet, добавив автомобилю третий ряд кресел.

Дебют обновленной Hyundai Creta запланирован на ноябрь текущего года. Он пройдет в Индонезии. Затем ближе к лету следующего года новинка появится на авторынке Индии, а вот в России, по предварительной информации, кроссовер будет представлен в конце 2022 года или в начале 2023 года.

Напомним, компания Hyundai представила в России Creta второго поколения летом 2021 года. Модель оснащена 2,0-литровым мотором Nu.

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