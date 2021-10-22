Кушва, Свердловская область, 22 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Свердловской области пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Один человек в результате погиб, а ещё восемь травмированы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным сведениям, водитель автобуса «Ивеко» не справился с управлением и съехал с дороги налево. Одного пассажира выбросило из салона, он погиб. Двоих госпитализировали в больницу Красноуральска, а шестерых — в Нижнюю Туру. Один из пострадавших помещён в реанимацию.

Сотрудники полиции выясняют более точные обстоятельства ДТП и личности погибшего и всех пострадавших, добавил полковник Горелых.