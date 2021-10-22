Москва, 22 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 273 тысячи человек, сообщил 21 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Самозанятый

«Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек», — рассказал он.

Заммэра отметил, что рекорд по ежемесячному приросту был достигнут в августе 2021 года — 36,9 тысячи человек.

По его словам, за девять месяцев самозанятые перечислили в бюджет столицы 3,2 млрд рублей в виде налога на профессиональный доход — в среднем по 4247 рублей.