Москва, 22 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В настоящее время уже определены дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да. И место уже известно», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, известна ли дата встречи лидеров России и Сербии.

«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами», — также уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что он намерен встретится с главой Российского государства 25 ноября, чтобы обсудить цену на газ для Сербии.