Бузулук, Оренбургская область, 22 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области сменился спикер горсовета Бузулука. Наталья Бергман заявила в Instagram-акаунте о сложении полномочий председателя городского совета депутатов.

Dylan_Payne Отставка

Бергман подчеркнул, что решение было принято несколько месяцев назад. «В этот сложный период моя основная работа в ГК «Городской торг» требует от меня много сил, энергии и внимания» — пояснила она.

Между тем, информресурсы сообщают, что в период пребывания на посту спикера (чуть более года) Наталья Бергман неоднократно подвергалась критике со стороны коммунистов, которые занимают треть дупутатского городского корпуса.

Новым председателем горсовета Бузулука стал Александр Шубин (ранее он был зампредседателясовета депутатов), а новым вице-спикером — спортсмен, олимпийский чемпион Александр Доброскок.