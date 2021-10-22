Сеул, 22 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Испытания первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» прошли неудачно, сообщила 22 октября министр науки и информационно-коммуникационных технологий республики Им Хе Сук.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Скорость макета спутника после отделения от головной части ракеты оказалась недостаточной для вывода на околоземную орбиту», — сказала она в эфире телеканала KBS.

По её словам, запуск пошел не по плану, поскольку двигатель третьей ступени аппарата проработал 475 секунд вместо 521 секунды, поэтому не была достигнута необходимая скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Нури» состоялся 21 октября по местному времени. В 17:06 ракета поднялась на высоту 500 км, а в 17:08 — на высоту 600 км. В 17:15 на высоте 700 км макет полезной нагрузки отделился от ракеты.

В 17:40 появилось сообщение об успешном завершении программы полёта, однако макет полезной нагрузки не был выведен на низкую орбиту на высоте 600−800 км от поверхности Земли.