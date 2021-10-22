Альбукерке, США, 22 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съёмок из-за выстрела актёра Алека Болдуина, родилась и выросла в СССР. Информация об этом размещена на сайте Хатчинс.

Gage Skidmore Алек Болдуин

В биографическом разделе сайта указано, что женщина родилась на Украине, она «росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками».

Галина Хатчинс училась на отделении международной журналистики Киевского университета, затем участвовала в журналистских расследованиях с британскими кинодокументалистами. В съёмках фильмов «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020) она участвовала в качестве оператора.

В последние годы Хатчинс жила в Лос-Анджелесе, ей было 42 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время съёмок вестерна в штате Нью-Мексико актёр Алек Болдуин стрелял из пистолета холостыми патронами. По какой-то причине пули ранили двух человек — оператора и режиссёра. Оператора Галину Хатчинс спасти не смогли, режиссёр Джоэл Соуса находится в критическом состоянии.

Читайте также: Роковой выстрел, убивший женщину на съёмках, совершил актёр Алек Болдуин