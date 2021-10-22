Джакарта, 22 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло округ Маланг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 22 октября в 09:21 по западно-индонезийскому времени.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло на глубине 33 км. Эпицентр землетрясения находился в 78 км от округа Маланг.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи домов и сельскохозяйственных угодий в округе Серданг Бедагай в провинции Северная Суматра в Индонезии оказались подтоплены.