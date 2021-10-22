Иерусалим, 22 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. На следующей неделе будет собрана комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан, которая должна будет утвердить планы строительства 3 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу. Об этом 22 октября сообщает газета Yedioth Ahronoth со ссылкой ранее обнародованное расписание комиссии.

Израиль

По информации источника, в ходе заседания комиссии также планируется рассмотреть изначальные заявки на возведение еще 1344 квартир и домов на одну семью для поселенцев, а затем преследует длинная бюрократическая процедура утверждения нового жилья в еврейских поселениях.

Также отмечается, что власти страны не утверждали новых планов по строительству в поселениях с того момента, как к власти в США пришла администрация американского президента Джо Байдена.

Отметим, строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из препятствий для разрешения палестино-израильского конфликта. В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, однако израильские власти отказались ее выполнять.