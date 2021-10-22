Биробиджан, 22 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Жители Еврейской автономии начали получать выплаты за дома, которые стали непригодными для проживания в 2019—2020 годах. Регион получил на эти цели из федерального бюджета 955 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства ЕАО.

Алексей Колчин ИА REGNUM Разрушенные дома после паводка

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Там подчеркнули, что выплаты запоздали из-за попадания части подтопленцев в правовую ловушку. Люди не захотели покидать в 2019 году затопленные дома, а через год наводнение случилось снова. В итоге здания попали в зону, где запретили строить жильё, а владельцам этих домов отказывали в выплатах, потому что они уже получили их в 2019 году.

«Ростислав Гольдштейн обратился к Владимиру Путину с этой проблемой. Обращение достаточно долго рассматривалось, но решение было принято положительное. В субъект уже поступили 955 миллионов рублей на выплаты людям, которые пострадали от наводнения в 2019 и 2020 годах. Первые выплаты уже перечислены», — рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

В регионе также ждут финансирование на компенсации жителям, чьи дома не признали пострадавшими от паводка. Людям пришлось доказывать нуждаемость в выплатах через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии люди, пострадавшие от паводка в прошлом году, по данным на август получили только 72,4 млн рублей выплат. От наводнения год назад были повреждены 1385 жилых домов, в том числе многоквартирных.