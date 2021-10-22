Екатеринбург, 22 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожилая женщина намерена сама выкопать могилу для своего брата. У неё нет 120 тыс. рублей, которые потребовали представители ритуальной службы, пишут СМИ.

Кладбище

По данным Е1.ru, она хотела бы похоронить его на Северном кладбище, рядом с его дочерью. Лидия Б. готова вырыть могилу за три ночи. Перед этим, после смерти мужчины, ей стали названивать представители ритуальных служб. С одним из агентов она вначале согласилась работать, но стоимость похорон её шокировала.

Директор Службы городских кладбищ Константин Калашников пояснил изданию, что это муниципальное предприятие имеет возможность организовать похороны бесплатно. Но это возможно на Лесном кладбище. По его словам, запрета на копку родственниками могилы нет. Но процесс трудоёмкий и требует специального оборудования, а также его обработки.