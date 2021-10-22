Сеул, 22 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Самолёт разведчик ВВС США был замечен в небе над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

U.S. Air Force Самолет-разведчик RC-135V

Согласно опубликованным данным, американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W был замечен над южнокорейской провинцией Канвондо утром 22 октября.

Сообщается, что в ходе полёта американские военные наблюдали за передвижением военных КНДР после запуска первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» (KSLV-II), который состоялся 21 октября в 17:00 по местному времени.

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Напомним, что американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W также был замечен в небе над Корейским полуостровом 28 сентября.