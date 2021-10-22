Ньюарк, США, 22 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Mr.TinDC Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

В составе «Вашингтона» шайбы забросили российские игроки Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а также Энтони Манта и Даниэль Спронг. Капитан команды Александр Овечкин отдал две результативные передачи.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился нападающий Янне Куокканен.

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