Чита, 22 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В районах Забайкальского края, где был введён режим ЧС из-за выпавшего снега, установилась плюсовая температура. Это позволило возобновить уборочную компанию. Подробности сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.

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«Положительные температуры, установившиеся в Забайкалье на этой неделе, повлекли таяние снегов и ледяной корки, образовавшейся на посевах. В связи с этим хозяйства всех пострадавших от обильного снегопада районов вновь продолжили уборку урожая. Оперативный штаб, созданный в краевом минсельхозе ежедневно уточняет обстановку.

В целом уборочные работы в регионе выполнены на 50% и в ближайшие две недели аграрии намерены завершить уборочные работы», — пояснил чиновник.

В целом под снежным покровом оказались посевные площади 59 хозяйств в десяти муниципальных образованиях.

«Режим ЧС муниципального характера в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе ввели в Александрово-Заводском, Нерчинском, Забайкальском, Калганском, Оловяннинском, Борзинском, Шилкинском, Чернышевском, Краснокаменском районах и Приаргунском округе.

На сегодня выводы о размере ущерба делать рано, в настоящее время муниципальные комиссии проводят обследования и уточняют площади погибших культур», — пояснил Денис Бочкарев.

Известно также, что в настоящее время по краю зерновые культуры скошены на площади 65,3 тысячи гектаров, получено 83,2 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 15,8 центнер с гектара.

Год назад на эту дату сельхозпредприятия Забайкалья убрали 62 тысячи гектаров, валовой сбор превысил 69,3 тысячи тонн, при средней урожайности 13,6 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах Забайкалья.

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