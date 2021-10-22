Москва, 22 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Китайская компания Exeed (принадлежит Chery) представит в России обновленный кроссовер Exeed TXL 28 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте официального дилера компании.

CheryExeed Exeed TXL

Экстерьер Exeed TXL получил мало отличий по сравнению с предшественником. Они заключаются в более широкой радиаторной решетке, вертикальном блоке передней оптики, ином бампере и заднем фонаре, который расположен параллельно горизонтальной хромированной полосе.

Внутри модели установлен продолговатый дисплей, который объединяет по сути два экрана «приборки» и мультимедиа.

Ранее китайский автопроизводитель Chery представил новую спецверсию кроссовера Tiggo 3 под названием Classic Premium Edition. Данная версия получила дизайн, применявшийся до 2019 года.

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