Владивосток, 22 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Приморские сельхозпроизводители завершили уборку картофеля — собрано на 12 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

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Всего с полей собрано 60 тыс. тонн картофеля. Больше всего накопали в Уссурийске — 16,5 тыс. тонн. Хороший урожай показали сорта «Гала», «Санте» и «Юбиляр».

"Урожайность увеличили современные сорта местной и голландской селекции, минеральные удобрения. В будущем будем внедрять и белорусские сорта, которые сейчас проходят у нас агроэкологические испытания», — пояснил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

При этом в соцсетях приморцы пишут, что картофель не уродился и частники продают его по дорогой цене. В крупной сети супермаркетов Приморья кг картофеля стоит 51 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость картофеля в России стабилизировалась. Об этом 20 октября заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на пресс-конференции в Москве.