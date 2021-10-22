Тбилиси, 22 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, отказывается ложиться в тюремную больницу в Глдани. Об этом сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Позиция Михаила Саакашвили, что он не отправится в больницу, которая относится к глданской тюрьме», — сказал врач.

Адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили заявил, что заключенных в Рустави при необходимости их госпитализации якобы переводят в частные клиники. Перевод в тюремную больницу юрист считает отказом в госпитализации.

«Человека, победившего криминал в стране, поместят к организованным и подстрекаемым властью криминалам, что, естественно, физически не выйдет. Это отказ со стороны государства госпитализировать Михаила Саакашвили», — сказал Садзаглишвили.

Стоит отметить, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости голодающего Саакашвили поместят в тюремной клинике. Глава минюста отметил, что экс-президента поместят отдельно от всех остальных заключенных и обеспечат безопасность.