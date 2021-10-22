Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Затворы водо‑ и судопропускных устройств Комплекса защитный сооружений Санкт-Петербурга в Финском заливе закрыты в ночь на 22 октября для предотвращения угрозы наводнения, возникшей из-за сильного ветра западных направлений.

Финский залив

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Дамбу закрыли около четырех часов утра в связи с неблагоприятным прогнозом гидрометеорологических условий по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В связи с закрытием дамбы движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.

По данным на 08:20 мск, уровень воды в акватории Петербурга составляет +88 см. Это не представляет угрозы: наводнение в Петербурге начинается с уровня +161 см над ординаром.

Напомним, днем 22 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, порывами до 18 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с.