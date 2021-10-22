Москва, 22 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к Минобороны РФ. Компания «Эсво» из сферы научных исследований требует выплаты свыше 117 млн рублей. Дело пока не принято к проиводству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление поступило в суд 21 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 117,484 млн рублей. Детали пока не сообщались.

Компания-истец учреждена в феврале 2007 года, прописана в Санкт-Петербурге. Владельцы — Сергей Суздальцев с долей 80%, Ирина Софьянова — 10% и Илья Суздальцев. Уставный капитал — 200 тыс. рублей.

По открытым данным, фирма «Эсво» была исполнителем 12 госконтрактов, в том числе выступала поставщиком запчастей для ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ.