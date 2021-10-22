Чусовой, Пермский край, 22 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Чусовском городском округе Пермского края произошёл смертельный пожар в жилом доме. Есть погибшие, сообщает ГУ МЧС по региону.

Stroypuls.ru Пожар

Одноэтажный двухквартирный дом горел в ночь на 22 октября на ст. Кутамыш. На борьбу с огнем ушло более двух часов. На момент прибытия пожарных пламенем были объяты надворные постройки и сам дом на общей площади 103 квадратных метра.

К тушению пожара привлекали 47 человек и 15 единиц техники. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

По данным СМИ, в результате пожара погибли три человека: двое взрослых и подросток.