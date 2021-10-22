Иволгинский район, Бурятия, 22 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии правоохранители задержали подозреваемого в поджоге дома. Возгорание в одном из дачных товариществ произошло днём 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

МВД по Бурятии Поджог дома в Бурятии

По предварительным данным, снимавшая дом 31-летняя девушка в августе рассталась со своим 23-летним мужем и подала на развод. При этом последний пытался восстановить отношения, однако девушка не желала с ним общаться.

«21 октября пьяный молодой человек пришел в очередной раз к супруге для того, чтобы поговорить. Девушки дома не оказалось, и тогда он взломал дверной замок и проник в дом. Затем злоумышленник поджег лежащий на полу в комнате палас и скрылся», — отметили в ведомстве.

В результате дом был полностью уничтожен огнём. Ущерб, причинённый хозяйке жилища и супруге подозреваемого оценили в 1,5 млн рублей. Сам молодой человек уже признался в содеянном и объяснил свой поступок обидой и алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело.

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