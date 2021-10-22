Москва, 22 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Ночь в Москве на 22 октября получилась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ночь

«Минимальная температура сегодня составила 12,1 градуса, а это самый высокий показатель за всю историю регулярных метеорологических наблюдений на базовой московской метеостанции ВДНХ, которая ведёт свою летопись с 1948 года», — рассказал он.

Днём 22 октября в Москве ожидается похолодание, сильный ветер, достигающий в порывах 22 метров в секунду. Воздух в столице не прогреется выше 12 градусов тепла, в Подмосковье — 13 градусов.