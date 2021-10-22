Тбилиси, 22 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют перевезти из тюрьмы в городе Рустави, где он содержится, в госпиталь. Об этом сообщил журналистам «Интерфакса» 22 октября личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

К зданию Руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, подогнали реанимобиль. По словам личного врача экс-президента Грузии, скорее всего, госпитализация политика произойдёт 22 октября. При этом Саакашвили отказывается госпитализироваться в больницу Глданской тюрьмы, которая расположена в Тбилиси, так как не уверен в том, что ему будет обеспечен надлежащий уровень безопасности. По этой причине пока неизвестно точно, когда произойдёт госпитализация.

Кроме того, Кипшидзе отметил, что днём Саакашвили планирует посетить омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Напомним, Саакашвили был арестован 1 октября грузинскими властями после нелегального въезда в страну. Политик пересёк границу, спрятавшись в вентиляционном отсеке грузовика, перевозившего молочную продукцию. В отношении экс-президента Грузии возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обращении Саакашвили с посланием к своим сторонникам из тюрьмы в Рустави.