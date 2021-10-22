Тегеран, 22 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 21 октября президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что развитие торговли и бизнеса с соседними странами является главным приоритетом его администрации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с группой экспортеров по случаю Национального дня экспорта, президент Раиси заявил, что развитие и продвижение экспорта с соседними государствами является главным приоритетом его администрации.

В ходе встречи 18 экспортеров поделились своими взглядами и проблемами, с которыми сталкивается их деятельность, и выразили надежду, что масштабные позитивные изменения подходов в области экспорта и производства продолжатся при 13-м правительстве страны.

Президент охарактеризовал проведение встречи в Национальный день экспорта как сигнал о поддержке государством экспорта и производства, заявив: «Развитие торговли с соседями и странами региона является приоритетом внешней политики 13-го правительства. Кроме того, в министерстве иностранных дел был разработан и введен в действие соответствующий механизм для следования и реализации этой политики».

Он подчеркнул, что переход от продажи сырья к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, пересмотр и укрепление сектора автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта являются важными вопросами, которые правительство хочет решить с целью укрепления и поддержки экспорта.