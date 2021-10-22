Иркутск, 22 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Коммерческие перевозчики уведомили администрацию Иркутска о повышении с 1 ноября 2021 года стоимости проезда в маршрутных автобусах. Как сообщает сайт городской мэрии, днём одна поездка будет стоить 25 рублей, вечером (после восьми) — 30 рублей.

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Повышение тарифа ожидается по маршрутам: №2, 4, 4с, 7к, 9, 10, 10к, 10 т, 12, 13, 16, 16с, 16к, 22, 23, 28, 28р, 30, 32, 45, 46, 51, 56, 65, 66 и 77.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 июля 2021 года одна поездка в общественном транспорте Иркутска стала стоить уже не 20, а 25 руб. (в дневное время). В вечернее время проезд подорожал с 25 до 30 рублей.

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