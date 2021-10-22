Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП на Петергофском шоссе, где вечером 21 октября произошло лобовое столкновение легкого коммерческого автомобиля Volkswagen Caddy и маршрутного такси.

ДТП

Согласно предварительной информации, около 21:30 водитель Volkswagen Caddy выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом №343, в котором находилось 13 человек.

В результате ДТП в автобусе пострадали девять человек, все они, включая водителя, получили травмы средней степени тяжести. Водитель автомобиля «Фольксваген» от полученных травм скончался на месте. Для извлечения его тела из машины потребовалась помощь сотрудников МЧС.

«В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.