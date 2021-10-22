Пермь, 22 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Перми бывший главный врач Центра медицинской профилактики признана судом виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. Преступление совершенно при пособничестве сотрудника общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Коррупция

Экс-глава медцентра признана виновной в совершении шести преступлений, а ее соучастница — в двух. Установлено, что в результате преступных действий в 2014 — 2019 годах было похищено более 2 млн рублей

Чиновница заключала фиктивные договоры с аффилированными ей организациями на выполнение работ и оказание услуг, а денежные средства присваивала. Кроме того, в медицинский центр были фиктивно трудоустроены двое работников, их зарплату руководитель медцентра также оставляла себе.

Суд приговорил бывшего главного врача учреждения здравоохранения четырем с половиной годам и штрафу в 40 тыс. рублей. Экс-руководителю медцентра запрещено занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет. Пособнице назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом 8 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с бывшего главврача и ее пособницы суммы причинённого ущерба. Имущество осужденных женщин арестовано и обращено в пользу погашения исковых требований. Приговор в законную силу не вступил.