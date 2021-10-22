Тегеран, , 08:03 — REGNUM Два иранских водителя, ранее арестованные в Азербайджанской Республике, были освобождены, заявил государственный таможенный комитет Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

«Шахруд Норузи и Джафар Барзегар, два иранских водителя, арестованные в Нагорно-Карабахском регионе, были освобождены. Мы отстаиваем принципы доброй воли, добрососедства и взаимного уважения», — объявил государственный комитет.

Он также сообщил, что двое иранцев были освобождены на основании достигнутого соглашения. Также в заявлении отмечается, что водители вернутся на родину после прохождения всех юридических формальностей.

В связи с данным инцидентом 4 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на своей еженедельной пресс-конференции 4 октября, что Тегеран не видит поведения по отношению к своим водителям, основанного на принципе добрососедства.