Тегеран, 22 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Два иранских водителя, ранее арестованные в Азербайджанской Республике, были освобождены, заявил государственный таможенный комитет Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

«Шахруд Норузи иДжафар Барзегар, два иранских водителя, арестованные в Нагорно-Карабахском регионе, были освобождены. Мы отстаиваем принципы доброй воли, добрососедства и взаимного уважения», — объявил государственный комитет.

Он также сообщил, что двое иранцев были освобождены на основании достигнутого соглашения. Также в заявлении отмечается, что водители вернутся на родину после прохождения всех юридических формальностей.

В связи с данным инцидентом 4 октября официальный представитель министерства иностранных дел ИранаСаид Хатибзаде заявил на своей еженедельной пресс-конференции 4 октября, что Тегеран не видит поведения по отношению к своим водителям, основанного на принципе добрососедства.